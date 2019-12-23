РИАМО - 23 дек. В компании «Электростальхлеб» работает 270 человек, ее продукция обеспечивает почти весь городской округ Электросталь и она считается одной из передовых в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«На сегодняшний день «Электростальхлеб» – это передовое предприятие в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий, которое оснащено современным оборудованием, имеет собственную лабораторию качества. Ежедневно на электростальском хлебокомбинате трудятся 270 человек», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что компания обеспечивает почти две трети населения Электростали хлебобулочной продукцией. За время работы предприятие преодолело не один сложный период, но оно эффективно работает уже 80 лет и радует жителей региона вкусной и качественной продукцией.

«Электростальхлеб» постоянно участвует в крупных отраслевых областных и всероссийских конкурсах и выставках, по итогам которых получает призы и медали за высокое качество изделий.

За время работы местная булочная достигла размеров крупнейшего хлебопекарного производства Подмосковья. С одних «французских булок» ассортимент предприятия расширился до 17 наименований продукции. Многократно компания оказывалась на передовой развития отрасли – в Электростали стали одними из первых производить сухарные изделия.

ОАО «Элекростальхлеб» 25 декабря исполняется 80 лет со дня открытия. В 1939 году, тогда еще в небольшом поселке Затишье открылась первая пекарня, которая впоследствии стала родоначальницей хлебопекарного производства в городе.