РИАМО - 23 дек. На торгах был сдан в аренду участок в деревне Цибино городского округа Воскресенск для ведения личного подсобного хозяйства, в ходе аукциона его цена поднялась в 44 раза, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Победитель торгов арендовал земельный участок на улице Весенней в деревне Цибино на 20 лет.

«В ходе конкурентной борьбы за земельный участок площадью 1 тысячу квадратных метров итоговая годовая арендная плата выросла в 44 раза и превысила 1,7 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Принять участие в торгах и стать правообладателем земельного участка в Подмосковье может любой желающий. Для этого нужно подать заявку на участие в электронном аукционе. Информация об участках с различным целевым использованием, выставленных на торги в регионе, размещена на сайте torgi.mosreg.ru.