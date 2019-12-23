РИАМО - 23 дек. Ученики 11-го класса из городского округа Химки стали победителями международного конкурса школьных инженерных команд, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Как уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина, подмосковные школьники соревновались с 92 командами из шести стран мира. Победителей наградили дипломами.

«Это традиционное соревнование проходит для молодых ученых и инженеров не старше 18 лет, на котором конкурсанты могут показать свои таланты и инженерные навыки на международном уровне. Состязание проводится в целях развития научно-технического творчества молодежи, выявления и поддержки молодых людей, проявивших выдающиеся способности в научно-технической сфере по всему миру» - отметила Каклюгина.

Она поздравила школьников с замечательной победой.

Организаторами конкурса выступили министерство просвещения Российской Федерации и ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».