РИАМО - 23 дек. На хоккейном матче «Динамо» Москва – «Сочи» «Почта России» отправила более 1 тысячи открыток по России и за рубеж, все желающие смогли бесплатно поздравить своих близких с наступающими праздниками с помощью эксклюзивных почтовых карточек, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

На «ВТБ Арене», где проходил матч регулярного чемпионата КХЛ, был установлен мобильный почтовый пункт. Два вида открыток с изображением московской команды и талисманом «Динамо» волком были выпущены ограниченным тиражом, что повышает их филателистическую ценность.

«Первую открытку отправил генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов. Почтовая карточка была адресована юному хоккеисту команды «Снежные барсы» Вилену Прокофьеву, который сейчас борется с серьезным недугом. Болельщики отправляли открытки как своим родным и друзьям, так и представителям других российских клубов», – говорится в сообщении.

Правильно заполнить адресные строки, найти в случае необходимости индекс и наклеить марку всем желающим помогали сотрудники отделения почтовой связи.

«Мы поздравили наших друзей из других хоккейных клубов с Новым годом такими оригинальными открытками. Мы традиционно поддерживаем хорошие отношения. Приятно, что сегодня вспомнили и еще одну – поздравления с помощью открыток. Уверен, всем, кому отправили, такой сюрприз понравится», – отметил один из болельщиков.

Московское «Динамо» нанесло поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Итог встречи – 3:1