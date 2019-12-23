РИАМО - 23 дек. За 11 месяцев текущего года в Московской области земельные участки выделили более 2,8 тысячи многодетных семей, что на 1 тысячу семей больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Всего с 2011 года в Подмосковье получили земельные участки 26,5 тысяч многодетных семей. Лидерами по обеспечению стали городские округа Лотошино, Ступино, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский. Они обеспечили 97-99% поставленных на очередь многодетных семей.

«С 2012 по 2019 год количество обеспеченных землей семей с тремя и более детьми выросло с 2,4 тысячи до 26,5 тысяч семей. В 2019 году земельные участки переданы 2817 многодетным семьям. Это на тысячу семей больше, чем было обеспечено за 11 месяцев 2018 года», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Также правительство региона ведет проработку вариантов для помощи тем муниципалитетам, у которых не хватает земли для выделения участков многодетным семьям. В настоящее время ведется работа по подбору земли из казны области и неразграниченных земель.

С 2012 года из собственности региона в муниципальную передано около 500 гектаров земли. Так, 174,7 гектара были переданы для многодетных Балашихи, 120 гектаров – в Люберцах, 88,3 гектара – многодетным Красногорска, 70 гектаров – в Дубну, 20 гектаров – в Жуковский, 17 гектаров – в Котельники и 7,5 гектаров – в Дзержинский. Работа в данном направлении ведется непрерывно.