РИАМО - 23 дек. Земельный участок под коммерческое развитие земель вокруг аэропорта сдали в аренду в подмосковном Жуковском, его общая площадь составляет 1 050 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Более четверти века ведущие российские разработчики и производители авиационно-космической техники, их зарубежные коллеги встречаются в подмосковном Жуковском на одном из крупнейших в мире отраслевых смотров – авиационно-космический салон «МАКС». <…> Пассажиропоток аэропорта Жуковский составляет сотни тысяч пассажиров», – отмечается в сообщении.

Торги на право заключения договора аренды провели в электронной форме комитет по конкурентной политике Московской области и администрация городского округа Жуковский. Участок находится на улице Наркомвод, в границах приаэродромных территорий.

Итоговая годовая арендная плата в ходе аукциона выросла в 22 раза, превысив 1,8 миллиона рублей в год. По итогам торгов администрация Жуковского заключит договор аренды на девять лет.

«Любой желающий может стать правообладателем земельного участка в Подмосковье. Достаточно подать заявку на участие в торгах», – отмечается в материале.