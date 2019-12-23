РИАМО – 23 дек. В Совете Федерации РФ одобрили закон о поддержке российских производителей вина, он позволит повысить конкурентоспособность отечественного продукта, сообщает Газета.ru.

«Документ представил член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Валерий Гаевский», – говорится в сообщении.

Данный закон призвано поднять конкурентоспособности российского вина и повысить его качество. Согласно документу, будет введен новый термин — «вино России». Это то вино, которое на 100% произведенное из сырья, выращенного на территории РФ.

«Вино» определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция, содержащая от 7,5% до 18% этилового спирта, изготовленная в результате брожения винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.