РИАМО - 23 дек. Группа компаний Ingka, управляющая 14 торговыми центрами «Мега» в России, 15 магазинами IKEA и другими активами, запускает в Подмосковье проект по доставке товаров электромобилями, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Первым пунктом, откуда начнут доставлять товары IKEA электромобилями, станет ТЦ «Мега Белая Дача».

«Ingka стала одной из первых компаний, присоединившихся в 2017 году к глобальной инициативе EV100, задача которой электрифицировать 2 миллиона автомобилей к 2030 году. Компания взяла на себя обязательство полностью перейти на электротранспорт в своей операционной деятельности к 2025 году во всех городах своего присутствия», – отмечается в материале.

Доставку от ТЦ в Котельниках доставлять товары будут три машины – два грузопассажирских электромобиля Renault Kangoo ZE и одна электрифицированная «Газель Некст».

«Группа компаний Ingka, которая представляет в России ИКЕА – один из старейших и крупнейших инвестиционных партнеров Московской области. Деятельность компании ИКЕА в регионе началась в 1993, общий накопленный объем инвестиций составляет более 34 миллиардов рублей, а количество рабочих мест уже превысило 15 тысяч», – сказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.