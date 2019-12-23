РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Жители подмосковного Красногорска на фестивале «Рождественская звезда» могут увидеть платье, в котором легендарная балерина Майя Плисецкая выступала в программе «Аве, Майя!», сообщил балетмейстер, создатель труппы Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

В понедельник на главной площади Красногорска стартовал второй международный фестиваль «Рождественская звезда». Открыли его балетом «Лебединое озеро» во Дворце культуры «Подмосковье». В фойе второго этажа ДК представлена выставка балетных нарядов, в том числе уникальное платье-кринолин Плисецкой.

«С 1993 года мы открыли Имперский русский балет и пригласили Майю Плисецую быть почетным президентом. Многие годы она танцевала вместе с нами. Мы делали специальные программы. Для одной из них известный художник Алла Коженкова создала для Плисецкой платье-кринолин. Майя Михайловна вышла в нем в программе, которая называлась «Аве, Майя!», и, конечно, произвела необыкновенный фурор», - сказал Таранда.

Он отметил, что платье хранится в Имперском русском балете. Труппа предоставляет его на выставки в различные музеи. В понедельник платье, а также костюмы артистов балета могли увидеть посетители Дворца культуры «Подмосковье». 24 декабря экспозицию представят в школе «Мозаика» в микрорайоне Путилково Красногорска. Там же артисты покажут «Лебединое озеро».

«Некоторые костюмы Имперского русского балета можно примерить, примерить пуанты, встать к станку и почувствовать себя настоящей балериной», - заключил Таранда.

Майя Плисецкая была одной из величайших балерин ХХ века, на протяжении 42 лет была примой Большого театра. В 2015 году Плисецкая ушла из жизни в возрасте 89 лет.