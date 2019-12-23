РИАМО - 23 дек. Работы по вырубке деревьев на Аллее Славы героев 1812 года в подмосковном поселке Ильинское городского округа Красногорск ведут федеральные структуры, которые имеют на руках акты обследования сухостойных деревьев, сообщил первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

Ранее члены партии «Единая Россия» попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и региональную прокуратуру приостановить вырубку деревьев на Аллее Славы героев 1812 года в подмосковном поселке Ильинское. Причиной вырубки стал возраст насаждений – некоторым из них около 200 лет, они больны и гниют.

«Если говорить о том, что удалось сегодня выяснить, то все эти работы проводят федеральные структуры в рамках вверенных им автомобильных дорог. В данном случае разговор идет о «Центравтомагистраль» (они выступают со стороны заказчика) и акционерном обществе «Мостотрест-Сервис» (они являются исполнителями), которые проводят соответствующие работы по предупреждению аварийных ситуаций на дороге», – сказал Коган.

По его словам, у данных предприятий есть акт обследования сухостойных деревьев, подлежащих вырубке и расположенных на полосе отвода Ильинского шоссе.

Он добавил, что в понедельник удалили два дерева, по спилу которых была заметна ствольная гниль – они представляли угрозу для людей и имущества.

«В принципе, на наш взгляд, все работы проводятся правомерно, но лучше задать вопросы прокуратуре, которые смогут проверить федеральную структуру на правомерность их действий. В дальнейшем хотелось бы попросить некоторых членов партии «Единая Россия» более подробно разбираться в подобных вопросах, прежде чем делать резкие заявления», – заключил Коган.