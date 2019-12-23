РИАМО - 23 дек. В обновленной Московской губернской библиотеке в Пушкине прошло награждение победителей конкурса библиотечных проектов, проходившего в рамках проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Десять победителей определили эксперты, а шесть получили большинство в социальных сетях. Победители получили наборы детской библиотечной мебели, профессиональные наборы для ремонта и реставрации книг и сертификаты на 1000 новых книг», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

На церемонии награждения присутствовали сотрудники сельских библиотек, ставшие финалистами конкурса, а также их руководители – директора центральных библиотек.

Участники конкурса – сотрудники 100 сельских библиотек Подмосковья – в 2019 году прошли обучение по специализированной программе повышения квалификации в Губернской библиотеке. По итогам обучения каждый участник разрабатывал и реализовывал собственный библиотечный проект.

Защита проектов проходила в два этапа: сначала на «экспертной трубе» участники представляли свои проекты приглашенным экспертам из разных профессиональных сфер: маркетинга, пиара, социального партнерства, управления проектами, гейминга и других. На втором этапе проекты были представлены экспертному жюри из числа директоров библиотек Подмосковья и победителей проектных конкурсов прошлых лет.

Все выступления участников записывались на видео, а затем видеоролики были опубликованы в соцсетях Губернской библиотеки, где запустили «народное голосование». Его победителями стали шесть проектов, набравшие максимальное количество просмотров, лайков и комментариев.

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