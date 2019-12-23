РИАМО - 23 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), где встретился с ребятами, находящимися на лечении, и провел совещание с медицинскими работниками, передает корреспондент РИАМО.

Губернатор привез для детей подарки и елочные игрушки. Также для ребят устроили новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки.

«Хочу поблагодарить весь состав за добросовестную работу, особенно сейчас, в праздники, очевидно, что на всех врачей области будет особая нагрузка. Так часто бывает: кто-то отдыхает, а кто-то должен обеспечивать безопасность и здоровье граждан. Поэтому хочу поздравить всех наших дорогих любимых врачей с наступающим Новым годом», - сказал Воробьев.

Он пожелал медикам, чтобы каждый их пациент выздоравливал, чтобы у них не было никаких угроз здоровью.

Он добавил, что у регионального правительства большие планы по модернизации здравоохранения Подмосковья. В 2020 году начнется строительство большой детской клиники, модернизация нового корпуса онкологического центра в Балашихе. Также завершится проектирование Центральной районной больницы в Балашихе.

С декабря на базе МОНИКИ начнет работу координационный реанимационный центр Московской области.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева отметила, что МОНИКИ, как и все остальные больницы региона, полностью готовы к наступающим праздникам.

«Впереди у нас восемь праздничных дней, понятно, что у нас могут быть различные случаи травматизма - это и петарды, и заморозки, и водные всевозможные травмы. Все наши стационары работают в круглосуточном штатном режиме, скорая помощь тоже работает штатно в круглосуточном режиме», - сказала Огнева.

МОНИКИ - головной научно-практический, клинический и образовательный центр в системе министерства здравоохранения Московской области. Институт в течение многих лет проводит большой объем прикладных и фундаментальных научных исследований в области медицины и здравоохранения, в том числе создания новых методов профилактики, диагностики и лечения, разработки медицинского оборудования, различных изделий медицинского назначения.