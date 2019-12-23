РИАМО - 23 дек. Традиционные гастроли в Германии стартуют 26 декабря, подмосковный театр «Русский балет» везет с собой два любимых публикой спектакля на музыку Чайковского – «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Ежегодно, в течение более 30 лет поклонники классического русского балета Берлина, Бонна, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга и других городов Германии с неизменными аншлагами встречают хорошо известный и давно ставший любимым коллектив. Для немецких зрителей <…> посещение выступлений «Русского балета» в рождественские и новогодние каникулы стало в буквальном смысле «обязательным праздничным десертом», - отмечается в материале.

На этот раз в Германию направится труппа с по-настоящему звездным составом. Так, будут выступать прима балерина, заслуженная артистка Московской области Юлия Звягина, лауреат международного конкурса, заслуженный артист России Дмитрий Котермин, заслуженная артистка Московской области Оксана Гасникова, заслуженный артист республики Коми Максим Фомин, а также лауреаты международных конкурсов Арутюн Аракелян, Владимир Минеев, Антон Косинов и другие.

Также к ним присоединятся юные артисты, а для некоторых из них это будет большим дебютом.

Гастрольный тур, который проходит в рамках культурного обмена, продлится до 28 января 2020 года. Всего будет дано 15 спектаклей.

Билеты на спектакли уже давно проданы, призы рождественских лотерей, в которых участвуют приглашения на «Русский балет», разосланы счастливчикам.