РИАМО - 23 дек. В городском округе Кашира в декабре переселили 64 семьи, что составило 166 человек, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Так, с 31 семьей (67 человек), проживающей в 31 аварийном помещении общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, были заключены соглашения о выкупной стоимости», - говорится в сообщении.

В благоустроенные квартиры из аварийного помещения площадью более 1,2 тысячи квадратных метров по договорам социального найма переехала 31 семья – это 92 человека. Две семьи в составе семи человек из жилья общей площадью 85,7 квадратных метров переехали в новые квартиры по договорам мены.

Эти дома находятся в поселке Топканово, улица Парковая, дом 3, 6; город Кашира, городок Рабочий, дом 11, улица Пролетарская, дом 43, улица Чичерина, дом 47, 50; город Ожерелье, улица Заводская, дом 7 и 10, улица Стадионная, дом 4.

«Важной задачей для выполнения целевых показателей федерального проекта является завершение конкурсных процедур и заключение контрактов, которые будут реализовываться в 2020 году», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.