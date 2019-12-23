РИАМО - 23 дек. Работы по благоустройству в 2019 году провели в 78 парках на территории Московской области, из них в 31 – с привлечением средств из бюджета региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В настоящее время на территории Московской области 100 парков культуры и отдыха. С 2014 года их число увеличилось в четыре раза: тогда было 25 парков. Мы ежегодно создаем новые парки культуры и отдыха и благоустраиваем существующие», – сказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

Общая площадь парков с 2017 года по 2019 выросла с 1804 до 2262 гектаров. Посещаемость с 7 миллионов человек в 2017 году выросла до 9 миллионов человек в 2019 году.

Всего работы по благоустройству в этом году провели в 78 парках, из них в 31 – с привлечением средств из бюджета Московской области. В парках появилось 334 новых элемента благоустройства.

«Очень важно при благоустройстве учитывать интересы маломобильных групп населения, 12 парков оборудовали в этом году всем необходимым для удобства людей с ограниченными возможностями передвижения», – сказал Хайкин.

В 14 парках открыли пункты обмена книгами. В пяти парках появились фонтаны, в 12 – пункты проката, в 15 – площадки для воркаута. Спортивные площадки появились в шести парках.

В 14 парках реализовали проект «Живу спортом», в рамках которого появились шахматные и теннисные столы. В 11 парках установлены уникальные детские игровые комплексы по губернаторской программе общей площадью 1350 квадратных метров.

Около 1,5 миллионов участников новогодних гуляний ожидаются в парках Подмосковья.

«В каждом парке будут проходить праздничные мероприятия. У нас все территории готовы, в некоторых муниципалитетах это будут центральные площади, зоны отдыха. Везде организована программа на новогодние праздники», – заключил Хайкин.