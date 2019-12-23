РИАМО - 23 дек. В текущем году депутаты подмосковного парламента внесли в Государственную думу РФ четыре законодательные инициативы, также было направлено одно обращение к правительству России, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В связи с тем, что на федеральном уровне было принято решение о том, чтобы парламенты пропускали свои инициативы сначала через Совет законодателей, а затем уже в Госдуму, количество законодательных инициатив уменьшилось у большинства парламентов страны», – уточнил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, это увеличивает время рассмотрения инициатив от региональных парламентов, но в то же время позволяет более качественно рассмотреть предлагаемое нововведение.

За этот год от подмосковных депутатов в Госдуму направлено четыре законодательные инициативы, в Совет законодателей – 17 проектов, и еще одно обращение – в правительство РФ.

«Одна из наиболее важных наших инициатив – мы предложили внести изменения в Семейный кодекс. Их много, и в основном они касаются института опекунства и приемных семей. Нас поддержали пять парламентов страны, из них два указали на необходимость доработки законопроекта», – добавил Брынцалов.

Он уточнил, что было одобрено предложение подмосковного парламента о запрете передавать ребенка-сироту в семью, где один из родителей не может заниматься воспитанием из-за заболевания или имеет судимость.

«Также мы предлагаем не назначать близких родственников ребенка-сироты приемными родителями, ибо приемная семья предусматривает подбор и подготовку кандидатов, заключение договора, выплату вознаграждений за выполнение обязанностей по воспитанию. В то время как родственники по факту рождения ребенка вступили с ним в определенные родственные отношения», – добавил спикер Мособлдумы.