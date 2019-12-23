РИАМО - 23 дек. В Подмосковье с 16 по 20 декабря провели 631 патрулирование земель лесного фонда в рамках пожарного надзора, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Выявлено 125 нарушений лесного законодательства РФ. Возбудили 111 дел об административных правонарушениях, составили 131 протокол об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Больше всего протоколов составили по нарушениям в Бородинском (35), Истринском (11) и Клинском (11) лесничествах.

Основным нарушением лесного законодательства по итогам проведенных патрулирований является несоблюдение правил пожарной безопасности – выявлено 37 таких случаев. Исполнено 34 предписания об устранении выявленных нарушений.