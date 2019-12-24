РИАМО - 24 дек. Все члены Общественной палаты столицы и руководители департаментов правительства города соберутся на последнее в этом году заседание во вторник в 15:00 в Московском парламентском центре, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Встреча в подобном составе позволит органам исполнительной власти и общественникам подвести итоги проведения общественных слушаний по проекту закона города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2018 год», которые прошли с 16 по 19 декабря в Цифровом деловом пространстве», – говорится в сообщении.

Некоторые предложения о развитии и увеличении финансирования ряда направлений городского развития, которые озвучили жители во время слушаний, войдут в план работы профильных комиссий Общественной палаты на следующий год.

Также будет рассмотрено заключение на проект закона об исполнении бюджета по результатам независимой экспертизы. На вопросы членов Общественной палаты Москвы по исполнению бюджета ответят руководители департаментов, кроме этого, будет обсуждены темы для совместной проработки в следующем году.

Председателя и заместителей председателя комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города выберут в ходе заседания, будут утверждены представители в составе Общественного совета при департаменте культурного наследия Москвы и Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры при департаменте культуры.