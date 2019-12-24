РИАМО - 24 дек. Первый поезд в Симферополь отправится из Москвы во вторник, сообщается на сайте транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».
Выполнять регулярные пассажирские перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия».
«Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). «Таврия» из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45», – говорится в сообщении.
Путь длиной 2009 километров займет 33 часа. Выбрать и купить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайтах компании.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста. Глава государства лично проехал по мосту в кабине машиниста в компании министра транспорта Евгения Дитриха.
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