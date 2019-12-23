РИАМО - 23 дек. На территории Подмосковья вечером 23 декабря и до утра 24 декабря прогнозируются густые туманы, видимость может снизится до 200 метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», <…> до 10 часов утра 24 декабря местами по Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что при тумане на дорогах снижается видимость, возможны затруднения в движении автомобилей и увеличивается количество ДТП.

Автолюбителям рекомендовали при непогоде снизить скорость, включить противотуманные фары и не совершать резких маневров на дороге. Пешеходам необходимо быть очень внимательными при переходе улиц и дорог.

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