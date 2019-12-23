РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске ветераны и представители администрации Подольска возложили цветы к могилам погибших воинов-интернационалистов на кладбище Красная горка, сообщается на сайте администрации городского округа.

В понедельник Подольское городское отделение Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с администрацией Подольска провело ряд мероприятий к 25-летию начала первой Чеченской войны и 40-летию ввода советских войск в Афганистан.

«На кладбище Красная горка на могилы погибших воинов-интернационалистов возложили цветы, в храме Николая священомученника отслужили панихиду. Также участники мероприятия возложили цветы к памятнику погибшим воинам-интернационалистам Подольска на площади Славы», - говорится в сообщении.

Председатель правления Подольского городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Вячеслав Рассамакин отметил, что ветераны помнят о том, когда в мирное время посылали молодых ребят на войну.

«Были победы и горечь поражений. Прошедшего забыть нельзя. Время отдаляет нас от тех событий. Однако память о войне по-прежнему болью отзывается в людских сердцах», - сказал Рассамакин.