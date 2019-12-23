РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. Почти 140 медалистов зафиксировали в городском округе Мытищи в 2018-2019 учебном году, сообщается на сайте администрации округа.

«Одним из главных показателей работы является результативность сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА). В 2018-2019 учебном году в городском округе Мытищи зафиксировано 137 медалистов. Еще один не менее важный показатель – участие мытищинцев во всероссийских олимпиадах школьников», - говорится в сообщении.

По словам начальника мытищинского управления образования Натальи Гречаной, в первом квартале 2020 года около 300 ребят представят Мытищи на областных олимпиадах.

«Мы после знаменитого физтехлицея занимаем второе место по всей Московской области. У нас 8 победителей и призеров. Хочу отметить, что сейчас проходят муниципальные этапы олимпиад, мы своих позиций не теряем. По итогам муниципального этапа, около 300 ребят будут представлять городской округ Мытищи на областных олимпиадах в январе, феврале и марте», – сказала Гречаная.

В уходящем году в округе открыли лицей №34, пристройку к филиалу школы №6, дополнительное помещение детского сада №68.

«Благодаря новым объектам, усердной работе педагогов округа в школах Мытищ полностью ликвидирована вторая смена», – заключается в материале.