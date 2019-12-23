РИАМО – 23 дек. Компания АО «Киноцентр», которой принадлежит кинозал «Соловей» опроверг информацию о том, что в понедельник стартовали продажи апартаментов в будущем проекте на месте старого кинотеатра, пишет РИА Новости.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что новый проект на месте киноцентра в Москве будет носить название Prestige Hall, а продажи стартуют уже сегодня. Представители собственника киноцентра опровергли эту информацию.

«Данное название не имеет никакого отношения к проекту, который будет реализован на месте бывшего кинотеатра «Соловей», – сказал собеседник агентства.

Также не соответствует действительности информация о старте продаж, а сайты по продаже апартаментов в проекте, которые могли появиться в Сети, вероятно, были созданы злоумышленниками.

«Подобные фейковые сайты и презентации с фотографиями объекта создаются, вероятно, для сбора базы данных потенциальных покупателей с ее последующим использованием в незаконных целях», – отметил собеседник агентства.