РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В подмосковных Люберцах в 2020 году отремонтируют 463 подъезда по губернаторской программе, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В многоквартирных домах городского округа Люберцы в 2020 году отремонтируют 463 подъезда. Работы будут выполнены в рамках программы губернатора Московской области «Мой подъезд», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что все виды работ, которые планируют выполнить, в обязательном порядке будут согласовывать с жителями. Адресный перечень подъездов, вошедших в программу, опубликован на официальном сайте.

Всего за время реализации программы в городском округе отремонтировали 3 256 подъездов.