РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. Более 9,1 миллиарда рублей взыскала служба судебных приставов по городскому округу Мытищи за 2019 год, сообщается на сайте администрации округа.

«За 2019 год Мытищинским районным отделом Управления Федеральной службы судебных приставов было возбуждено 41 000 исполнительных производств (ИП) на общую сумму взыскания 8 549 157 000 рублей. Окончено – 46 240 ИП на общую сумму 9 188 526 000 рублей. Фактическим исполнением требований по исполнительным документам окончено 17 495 ИП на общую сумму 1 237 920 000 рублей», – говорится в сообщении.

В отношении злостных должников вынесено 35 628 постановлений об обращении взыскания на банковские счета должников, 12 595 – об обращении взыскания на пенсию, заработную плату и иные доходы, 13 319 – о запрете на выезд за пределы РФ.

Приставами проведено 72 рейдовых мероприятия по социально значимым исполнительным производствам, осуществлено более 4 000 выходов по адресам регистрации должников и более 500 арестов имущества. Направлены на обязательные работы и отбыли их 75 человек, взыскано более 480 000 000 рублей по фискальным платежам.