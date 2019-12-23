РИАМО - 23 дек. В Реутове с начала текущего года провели более 1,5 тысяч культурных мероприятий, в которых приняли участие свыше 160 тысяч человек, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов во время большой предновогодней встречи с жителями в понедельник.

«В 2019 году в Реутове было проведено 1530 мероприятий культуры, в которых приняли участие более 160 тысяч человек. В областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах приняли участие 2794 человека. Победителями стали 1532 реутовчанина», - сказал Каторов.

Он добавил, что за этот год в музейно-выставочном центре Реутова провели 25 выставок, а одним из наиболее масштабных проектов в данной сфере стало строительство Дворца культуры.

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