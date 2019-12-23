РИАМО - 23 дек. В нынешнем году в медицинские учреждения Реутова трудоустроились 13 новых врачей, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов во время встречи с жителями.

По данным Реутовского информагентства, в понедельник Каторов провел большую предновогоднюю встречу с жителями города, на которой подвел предварительные итоги года.

«В Реутов пришли работать пять терапевтов и восемь педиатров. Техническую базу Центральной городской больницы и поликлинических учреждений в 2019 году пополнили 13 высокотехнологичных медицинских устройств. Автопарк больницы увеличился на три машины», – отметил Каторов.

Он добавил, что план по диспансеризации населения выполнен на 100%. Также произведен капитальный ремонт детской поликлиники на Садовом проезде, заканчиваются работы по модернизации детского стационара на проспекте Мира.

«На будущий год запланированы возведение пристройки к поликлинике №1 на улице Гагарина площадью 4,7 тысячи квадратных метров на 250 посещений в смену и завершение строительства поликлиники в 10А микрорайоне», – заключил Каторов.