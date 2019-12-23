РИАМО - 23 дек. Установленные на подмосковном полигоне «Тимохово» датчики контроля воздуха работают в штатном режиме и передают достоверную информацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Видеосюжет, опубликованный местным блогером, содержит недостоверные сведения, а также неверные и технические подробности работы датчиков контроля содержания вредных выбросов и содержании в атмосферном воздухе химических веществ в районе полигона АО «Тимохово» Богородского городского округа», – говорится в сообщении.

По данной информации на полигоне провели проверку и отметили несколько искаженных фактов. Так, датчики установлены не администрацией городского округа, как утверждается в сюжете, а за счет средств АО «Тимохово». Сразу после установки они работали в тестовом режиме, поэтому неверно говорить о неправильных показаниях.

«По некоторым показателям датчики передавали данные существенно выше показателей на других тестовых приборах, а значит утверждения о том, что в программный код внесены изменения являются ложными, искажающими информацию и наносящими вред <…> предприятию», – уточняется в материале.

На сегодняшний день все датчики на полигоне работают штатно и передают достоверные данные.

Кроме того, технические специалисты проводят работы по настройке и наладке оборудования. Получаемые данные в режиме реального времени режиме поступают на сервер, затем в центр управления муниципалитетом и на городские мониторы и сайт.

Представитель АО «Тимохово» подчеркнул, что вскрыть сервер с данными невозможно.

Также АО «Тимохово» выражает несогласие с мнением авторов сюжета и его содержанием. Руководствуясь статьей 46 закона РФ «О СМИ», компания будет требовать предоставить своему представителю возможность комментария с опровержением указанных недостоверных сведений.

Ранее на полигоне ТБО «Тимохово» по настоянию общественников с опережением графика был установлен современный комплекс контроля состояния атмосферного воздуха. Комплекс осуществляет круглосуточный контроль за предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредных веществ в воздухе и сообщает данные на сайт, который может посмотреть любой желающий.

Новая система дегазации на полигоне начнет работать на полную мощность к концу мая 2020 года. К газосжигательному факелу подключено на первом этапе 30 газосборочных скважин мощностью 1500 кубических метров газа в час.

При проведения работ по второй очереди применяется система вертикального и горизонтального газового дренажа на полигоне. Также при работах первого этапа может ненадолго усиливаться неприятный запах, но он должен будет исчезнуть по мере проведения дегазации.