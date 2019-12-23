РИАМО - 23 дек. Два долгостроя сдали в эксплуатацию в подмосковном Реутове в нынешнем году, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов во время встречи с жителями.

По данным Реутовского информагентства, в понедельник Каторов провел большую предновогоднюю встречу с жителями города, на которой подвел предварительные итоги года.

«Ключи от квартир в 5 и 13 корпуса ЖК «Новокосино-2» в 2019 году получили 1 200 семей, 800 будущих жителей 13 корпуса также начали оформлять документы в декабре. Кроме того, совместно с министерством жилищной политики Московской области и Фондом защиты прав граждан участников долевого строительства «Дом.РФ» найдено решение по завершению строительства 16 корпуса ЖК «Новокосино-2», согласно дорожной карте ввод дома намечен на 2022 год», – сказал Каторов.

Он добавил, что проблемы дольщиков еще одного долгостроя, расположенного на территории городского округа ЖК «Рациональ», также будут кардинально решены уже до конца года.