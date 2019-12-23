РИАМО - 23 дек. В 2019 году в Реутове высажено свыше 3,5 тысяч деревьев и кустарников, порядка 5,5 тысяч человек принимали участие в акциях по озеленению, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов во время большой предновогодней встречи с жителями в понедельник.

«В 2020 году планируются дополнительное озеленение Центрального городского парка, Юбилейного проспекта, улицы Советской и сквера за ДК «Мир». Также появятся мини-скверы на улице Молодежной и Юбилейном проспекте. Закончено благоустройство парка «Фабричный пруд», - сказал Каторов.

Программа «Зеленый каркас Реутова» создаст типовое озеленение на улицах, в парках и скверах, а также во дворах многоквартирных домов. Данный проект станет своеобразным «кондиционером» города, подытожил глава муниципалитета.

В декабре программу обсудили с жителями Реутова. На обсуждении проектажители города представили свои переложения по озеленению.