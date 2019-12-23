РИАМО - 23 дек. Жителям России разъяснили, как будут действовать изменения в законе «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства труда и социальной защиты РФ.

Одним из наиболее популярных вопросов стал следующий: в случае, если первый ребенок, рожденный в 2018 году, достиг возраста 1,5 лет в 2019 году, при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка на срок до 2 лет должна ли осуществляться выплата за период до 1 января 2020 года?

«Федеральным законом от 2 августа 2019 года №305-ФЗ предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка до достижения им возраста 3 лет семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — говорится в сообщении.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка назначается до достижения ребенком возраста 1 года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, а затем на срок до достижения им возраста 3 лет.

В случае, когда ежемесячная выплата прекращена в 2019 году в связи с достижением ребенком возраста 1,5 лет, она может быть возобновлена не ранее, чем с 1 января 2020 года на основании заявления и документов, необходимых для ее назначения.

При этом в законе нет положений, запрещающих подать заявление и необходимые документы заблаговременно в целях назначения ежемесячной выплаты с 1 января.

Еще одним часто встречающимся вопросом стал следующий: возможно ли после 1 января 2020 года продлить ежемесячную выплату в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им возраста 2 лет гражданам, получающим ежемесячную выплату на ребенка до достижения им возраста полутора лет без предоставления ими заявления и документов?

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка назначается до достижения ребенком возраста 1 года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, а затем на срок до достижения им возраста 3 лет и представляет документы, необходимые для ее назначения.

Таким образом, в случае достижения ребенком возраста 1,5 лет в 2020 году для продления ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста 2 лет заявителю нужно предоставить заявление и документы, необходимые для назначения выплаты сначала до достижения ребенком возраста 2 лет, а затем до достижения им возраста 3 лет.

Еще один вопрос звучит так: возможно ли в декабре 2019 года принимать документы для назначения ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста 2 лет?

Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Органами госвласти регионов и территориальными органами Пенсионного фонда РФ должна быть организована работа по своевременному приему заявлений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка и документов, необходимых для назначения выплаты, в том числе в электронном виде, в третьей декаде декабря 2019 года в целях своевременного принятия решений о назначении ежемесячной выплаты в январе 2020 года.

Семьи, которым выплата назначена до достижения ребенком возраста одного года или 1,5 лет в декабре 2019 года, вправе обратиться в органы исполнительной власти регионов или территориальные органы Пенсионного фонда РФ в 2020 году, не дожидаясь истечения срока назначения выплаты, с новым заявлением и пакетом документов с целью назначения выплаты в актуальном размере.