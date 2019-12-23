РИАМО - 23 дек. Автобусы «Мострансавто» перевезли участников международного форума-фестиваля «Семья в многонациональной России», который проходил с 20 по 22 декабря в городе Суздаль Владимирской области, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«В транспортном обслуживании было задействовано два автобуса большого класса. Транспортные средства перевезли 36 участников детского творческого коллектива хореографической школы городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

Участников форума доставили на место проведения фестиваля 20 декабря, а 23 отвезли обратно. Автобусы были подготовлены для комфортного и безопасного проезда. Парк «Мострансавто» соответствует всем требованиям к детским перевозкам.

Автобусы оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами, а их возраст автобусов не превышает 10 лет.

В рамках форума прошли деловая и культурная программы с конференциями, семинарами, мастер-классами, а также концертом, танцевальным марафоном.