РИАМО – 23 дек. Число жителей России со смартфонами достигнет 95,3 миллиона человек к концу 2019 года, при этом каждый второй соотечественник играет в мобильные игры, пишет Газета.ru.

«На рост интереса к мобильным играм повлияли многие факторы. Один из них – увеличение числа мультиплеерных кроссплатформенных проектов, которые ранее были доступны исключительно на персональных компьютерах и консолях, включая Heartstone, Dota Underlords, Fortnite и PUBG», – говорится в сообщении.

К 2020 году количество пользователей смартфонов во всем мире составит 3,2 миллиарда человек. Из них 2,2 миллиарда регулярно играют в игры на своих гаджетах.

Технология 5G, которая обеспечит высокоскоростной доступ в интернет, сделает мобильные игры еще популярнее и тогда смартфоны станут ключевой платформой для гейминга.

В настоящий момент ведущие мировые компании в сфере IT активно работают над интеграцией и развитием связи пятого поколения в смартфонах.