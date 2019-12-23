РИАМО - 23 дек. В Солнечногорске завершили ремонт двух мостов — через реку Горетовку у деревни Рузино и через Истринское водохранилище на 16-м километре Пятницкого шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Солнечногорске на искусственных сооружениях заменили и отремонтировали балки пролетных строений и опор, сопряжений, конусов и лестничных сходов, устроили плиты проезжей части и дорожное полотно, системы водоотвода, дренажа, установили барьерные ограждения», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что для удобства граждан и рабочих на время проведения ремонта на мостах было организовано реверсивное движение. На данный момент движение уже восстановлено.

Мост через Горетовку, протяженность которой составляет порядка 36,6 метра, находится на 2,5 километре дороги Брехово – Рузино – Зеленоград недалеко от деревни Рузино. Каждый год по данному объекту транспортной инфраструктуры Подмосковья проезжает более 4 тысяч автомобилей. Он обеспечивает для местных жителей выезд на Кутузовское шоссе, а также проезд к железнодорожным станциям «Крюково» и «Малино» и в Зеленоград.

Что касается перехода через Истринское водохранилище, то он позволяет местным жителям добираться до Солнечногорска и Московского малого кольца (А-107). Располагается данный мост недалеко от деревни Полежайки и служит проездом к Пятницкому шоссе. В сутки по нему проезжает порядка 2 тысяч машин.

Всего в программу ремонта этого года вошло 26 искусственных сооружений, восемь из которых будут отремонтированы капитально и 18 в рамках плановых работ.