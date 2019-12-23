РИАМО - 23 дек. Подмосковные фехтовальщики заняли второе место в командных соревнованиях на рапирах, победив сборную Республики Татарстан, но проиграв девушкам из Курской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Лобне во дворце спорта проходил Кубок России по фехтованию с 18 по 24 декабря. Представители Московской области завоевали несколько призовых мест 22 декабря.

«Подмосковным спортсменам покоряются очередные награды одного из главных национальных турниров в сезоне. На этот раз на пьедестал почета командных соревнований поднялись девушки-рапиристки и мужчины, сражающиеся на саблях», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Девушки взяли серебро в командных соревнованиях на рапирах, одержав победу над сборной Республики Татарстан, но проиграв девушкам из Курской области. У мужчин представители Московской области замкнули тройку призеров в командных соревнованиях на рапирах. Золото и серебро взяли сборные Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

Терюшков добавил, что школа фехтования Московской области готовит одних из сильнейших спортсменов в стране по многим дисциплинам. Соревновательная программа турнира в Лобне еще не завершена, поэтому подмосковные фехтовальщики могут еще заполучить медали.