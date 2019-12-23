РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 дек. Юнармейцы Люберец разгадали секретные шифровки новогоднего квеста «Елка Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Отряд люберецких юнармейцев «Соколы Победы» побывал на новогоднем квесте «Елка Победы» в музее на Поклонной горе в Москве. Во время квеста ребята смогли почувствовать себя настоящими разведчиками. Они разгадывали секретные шифровки, изучали семафорную азбуку, преодолевали сложные лабиринты и обезвреживали вражеские ловушки», – говорится в сообщении.

Юнармейцы успешно прошли все испытания, они помогли Деду Морозу отыскать дорогу на легендарную елку 1945 года.

В 2018 году квест «Елка Победы» признали лучшим новогодним представлением Москвы.