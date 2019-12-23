РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 дек. Сотрудник Госавтоинспекции Люберец в рамках акции «Засветись! Стань заметнее на дороге» рассказал школьникам городского округа о правилах перехода дороги в темное время суток, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В понедельник сотрудники отдела ГИБДД совместно с управлением образования Люберец дали старт комплексному информационно-профилактическому мероприятию «Зимние каникулы!». В его рамках они провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге». Участниками акции стали младшие школьники начальных классов Инженерно-технологического лицея.

«Акция направлена на популяризацию использования детьми световозращающих элементов в одежде и обязательное соблюдение правил дорожного движения (ПДД) юными участниками дорожного движения. Сотрудник ГИБДД напомнил ребятам правила безопасного перехода проезжей части и рассказал о том, как может обезопасить себя пешеход в темное время суток и в дождливую или снежную погоду», – говорится в сообщении.

Дети узнали о важности использования световозвращающих элементов в виде различных брелоков, наклеек, жилетов и браслетов. В конце мероприятия детям показали тематические видеоролики.

«Всем учащимся 1-4 классов вручили «Памятки по безопасному участию в дорожном движении» с полезным сюрпризом внутри – световозвращающей наклейкой, которую школьники смогут прикрепить на рюкзаки или одежду и стать заметнее на дороге», – заключается в сообщении.