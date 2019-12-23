РИАМО - 23 дек. В Москве из-за густого тумана пешеходам рекомендуется использовать светоотражатели на одежде, а водителям – противотуманные фары, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Снова эти знаменитые лондонские (зачеркнуто) московские декабрьские туманы. Тепло, мокро и видимость так себе (200-500 метров). За рулем не забывайте про противотуманки, пешком – про светоотражатели на одежде. Больше света этими сырыми вечерами», – говорится в сообщении.

В столице объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана до 23:00 понедельника. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.

МЧС также объявило экстренное предупреждение в регионе из-за густого тумана в Московской области.