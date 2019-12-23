РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В подмосковных Люберцах 24 декабря пройдет музыкальная гостиная «В гостях у Деда Мороза» для участников проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать четвертого декабря культурно-досуговый центр «Союз» городского округа Люберцы приглашает всех желающих посетить музыкальную гостиную «В гостях у Деда Мороза». Встреча пройдет в рамках проекта «Активное долголетие», – говорится в сообщении.

Гостей мероприятия будет ждать музыка от ВИА «Союз», чай, вкусные угощения и встреча с Дедом Морозом. Музыкальная гостиная начнет работу в 14:00. Вход свободный.

Новогоднее мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.