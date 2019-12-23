РИАМО - 23 дек. В нынешнем году в подмосковном Реутове создали 1 300 новых рабочих мест, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов во время предновогодней встречи с жителями города.

В понедельник Каторов провел большую предновогоднюю встречу с жителями города, на которой подвел предварительные итоги года.

«В 2019 году в Реутове созданы 1 300 новых рабочих мест. В четвертом квартале уходящего года введен в эксплуатацию новый производственный комплекс компании «Продукты от Палыча». Также расширение бизнеса на территории городского округа продолжила группа компаний «Фаворит Моторс». В уходящем году получено разрешение на ввод в эксплуатацию вертолетного комплекса «Хелипорт Реутов», рассчитанного на одновременное базирование 15 легких вертолетов Robinson, Bell и Airbus», - сказал Каторов.

Он отметил, что объем привлеченных в нынешнем году инвестиций составил 18,5 миллиарда рублей, что на 6% больше чем в 2018. В уходящем году 75-летний юбилей отметило градообразующее предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения», которое является драйвером роста экономики муниципалитета. Объем отгруженных товаров и услуг в 2019 году составит 74 миллиарда рублей, рост – 111%. В 2019 году только на «НПО машиностроения» ожидается отгрузка товаров на более чем 50 миллиардов рублей.

«Одно из приоритетных направлений развития экономики города – это привлечение инвестиций, открытие новых производств, создание рабочих мест, развитие промышленных площадок», – пояснил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, за 2019 год в городском округе зарегистрировано более тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства, прирост составил 34%. В уходящем году также был реализован пилотный проект «Создание муниципального офиса центра оказания услуг «Мой бизнес». В центре оказывается 200 различных услуг. С момента открытия офиса предпринимателям оказано более 750 услуг.