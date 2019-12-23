РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 дек. В Котельниках в рамках проекта «Активное долголетие» провели мастер-класс для пенсионеров, в ходе которого их научили изготавливать бумажные цветы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать третьего декабря в библиотеке филиала №1 Котельников прошел мастер-класс, на котором 15 участниц проекта «Активное долголетие» изготовили рождественские цветы из гофрированной бумаги. Традиционно пуансеттия имеет красный цвет, но в поделках она может быть белой, бордовой, серебряной», – говорится в сообщении.

Пуансеттия является символом Рождества и Нового года. Другое название растения — «Рождественская звезда».

«На территории муниципалитета проект «Активное долголетие» получил большую популярность. Для жителей старшего поколения разработали насыщенную и познавательную программу, в которую вошли различные мастер-классы, поездки, экскурсии, занятия по прикладному творчеству», – заключается в сообщении.