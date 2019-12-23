РИАМО - 23 дек. В больницы Московской области за последние несколько месяцев поставили 346 единиц реанимационного оборудования, среди которых аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, шприцевые насосы и дозаторы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Только за последние несколько месяцев мы закупили новую реанимационную медтехнику в почти 80 больниц Подмосковья», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что в помощи пациентам требуются не только быстрая и слаженная работа врачей, но и большую роль играет состояние медицинского оборудования.

Медоборудование куплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».