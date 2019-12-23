РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. В подмосковном Красногорске больше месяца разыскивают пропавшую 28-летнюю Наталию Мельникович, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Мельникович Наталия Викторовна, 28 лет, город Красногорск, Московская область. С 14 ноября 2019 года местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост женщины 158 сантиметров. Пропавшая худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.

О местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или по единому телефону спасения 112.