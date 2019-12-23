РИАМО – 23 дек. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 различных авиакомпаний, в том числе S7, Utair, «Уральские авиалинии», предупредили о возможности срыва полетов в новогодние праздники, сообщает «Интерфакс».

Причиной может стать отсутствие решения министерства транспорта РФ по использованию порядка 30 самолетов. Это указано в соответствующем письме от главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику.

«По обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 воздушных судах», - написал Тасун.

Минтранс приостановил процедуру внесения самолетов перевозчиков в приложения к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, что и стало причиной этой критической ситуации.

При этом авиакомпании уже запланировали использование данных самолетов на дни новогодних каникул, все необходимые документы уже направлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ. Однако из-за того, что суда не включили в указанные приложения, их нельзя внести в сертификаты эксплуатантов.

Чтобы избежать срывов полетов в период предстоящих праздников, Тасун попросил Юрчика поручить департаменту Минтранса включить самолеты авиакомпаний в вышеупомянутые приложения.

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