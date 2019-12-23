РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Территориальная избирательная комиссия Подольска с 9 по 24 января будет принимать предложения по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий, сообщается на сайте администрации горокруга.

"Территориальная избирательная комиссия города Подольска проведет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий с 9 по 24 января 2020 года. Подавать их можно в здании администрации горокруга на улице Кирова, 4, в кабинет №255А. Избирком работает в рабочие дни с 9:00 до 18:00, контактный телефон: 8(496)755-57-47.

Предложения могут подавать политические партии, общественные объединения. В том числе общественные объединения инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме; избирательных объединений, которые не являются политическими партиями и которые выдвинули списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования созыва, действующего на момент внесения указанных предложений; собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; представительные органы муниципальных образований.

Для внесения кандидатур должны быть представлены письменное согласие гражданина РФ на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных; копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий; также ряд других документов, список которых можно уточнить в избиркоме.