РИАМО - 23 дек. В столице выявили новый вид мошенничества, злоумышленники под видом служащих Роспотребнадзора сообщают о крупных штрафах в отношении фирм, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами посредством почтовых отправлений постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора. При этом постановления содержат недостоверные сведения о реквизитах для оплаты штрафов», – говорится в сообщении.

Москвичей предупреждают, что в случае получения подобных писем нужно знать проводились ли в вашем отношении контрольно-надзорные мероприятия данным ведомством, приглашали ли вас на составление протокола и на рассмотрение дела. Если этого не было, то следует проверить присланные письма на предмет подлинности.

При получении таких писем следует заполнить форму «Приема обращений граждан» на официальном сайте Роспотребнадзора. В ней нужно указать номер телефона и номера постановлений, которые указаны в присланном документе.

Специалисты ведомства помогут разобраться в проблеме, а также предостерегут от необдуманных действий.

«В случае если вы подозреваете, что столкнулись с мошенником, обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Своевременно принятые меры помогут оперативно установить виновных и принять меры по привлечению их ответственности, установленной законом», – уточняется в материале.