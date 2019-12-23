РИАМО – 23 дек. «Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки», оно приурочено к 50-летию мультфильма, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новая серия получила название «Умка на елке». Она опубликована на YouTube-канале «Союзмультфильма».

«Картина рассказывает о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также о добром отношении к братьям нашим меньшим», - говорится в сообщении.

Автором сценария выступила Мария Богданова, режиссером - Александр Воробьев, художником-постановщиком - Петр Захаров. Умку и его друга озвучила актриса Лариса Брохман, а «Колыбельную медведицы» исполнила Лариса Долина.

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