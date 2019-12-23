РИАМО - 23 дек. Управление ФАС России по Подмосковью приняло решение включить фирму «Миг» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с обоснованным обращением комитета лесного хозяйства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям (уборка неликвидной древесины) в границах Егорьевского лесничества Московской области», - говорится в сообщении.

Из-за того, что компания «Миг» нарушила условия контракта, учреждение расторгло договор в одностороннем порядке, что подтверждено документами и сведениями.

Компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Поэтому было принято решение, что сведения в отношении ООО «Миг» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.