РИАМО - 23 дек. Автобусы «Мострансавто» перевезли участников Международного форума-фестиваля «Семья в многонациональной России», который прошел в Суздале во Владимирской области, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«В транспортном обслуживании было задействовано два автобуса большого класса. Транспортные средства перевезли 36 участников детского творческого коллектива хореографической школы Подольска», – говорится в сообщении.

Двадцатого декабря детей доставили на место проведения фестиваля, а 23 перевезли обратно.

Автобусы, задействованные в работе, оснащены всем необходимым оборудованием для комфортного и безопасного проезда. Автопарк предприятия соответствует всем требованиям к детским перевозкам. Возраст автобусов не превышает 10 лет, они оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами.

На форуме проходили деловая и культурная программы с конференциями, семинарами, мастер-классами, а также концертом, танцевальным марафоном и другими мероприятиями.