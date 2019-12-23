РИАМО - 23 дек. Врачи Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова в подмосковном Пушкине спасли четырехлетнего ребенка с обширным поражением кишечника кистами врожденного характера, сейчас состояние маленького пациента оценивается как удовлетворительное, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

В отделение детской хирургии Московской областной больницы имени Розанова поступил ребенок с жалобами на боли в животе. В экстренном порядке ребенок был госпитализирован и после короткой предоперационной подготовки взят в операционную.

«Начали операцию лапароскопически и обнаружили обширное поражение кишечника кистами врожденного характера. Так как кисты были очень большие, а процесс – распространенным, это еще и вызвало перекрут тонкой кишки на 360 градусов», – сказал заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов.

Он добавил, что такие патологии в практике встречаются редко – за 10 лет второй такой случай. Так как лапароскопически устранить данную проблему было невозможно, врачи вынуждены были перейти на открытую операцию и через минимальный разрез выполнить операцию. Пришлось удалить часть тонкой кишки вместе с патологическими кистами, устранить заворот и восстановить целостность тонкой кишки наложением анастомоза – сшиванием кишки.

«Состояние ребенка сейчас расценивается как удовлетворительное, и он готовится к выписке в ближайшее время. Здесь и родители молодцы, долго не тянули, сами ребенка не лечили, а сразу обратились в больницу. Поэтому мы смогли быстро и качественно оказать медицинскую помощь. Ведь последствия задержки по времени могли привести к инвалидизации или даже гибели маленького пациента», – добавил Громов.

Он отметил, что в данном случае все должно обойтись практически без последствий. Если родители будут выполнять рекомендации, это поможет избежать серьезных проблем в будущем или свести их к минимуму.

Врачи еще раз напоминают, что заниматься самолечением нельзя. При изменении состояния, особенно при появлении болей в животе, стоит обращаться к врачам – за любым недомоганием может скрываться серьезная проблема.